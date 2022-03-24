«Кто заказывал суп?»: Подольская поплескалась с мужем и детьми в огромном чане под открытым небом

Певица Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и сыном улетела в Сочи. Там артистка проводит отпуск, катается на горных лыжах и много гуляет.

больше по теме Внуки Глаголевой за столом: Шубская устроила семейный ужин с сыновьями и племянниками Жена Александра Овечкина поделилась трогательными кадрами.

В соцсети звезда поделилась кадрами своего досуга. После насыщенной прогулки по склонам они с мужем, сестрой-двойняшкой, которая составила им компанию, и детьми отправились в баню. А на улице, под открытым небом, их ждал огромный чан на костре, куда все вместе они и нырнули.

«Кто заказывал суп?», — вопрошает певица.

На кадрах видно, что в чане поместились все – и взрослые, и дети. А вот младшего сына, годовалого малыша Ваню, звезды оставили дома, в Москве.

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