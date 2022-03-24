Гостит у дочери: сорвавшей гастроли Литвиновой нашли замену

Актриса должна была блистать в Санкт-Петербурге в конце марта и начале апреля.

Спектакли с участием актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой на сцене Александринского театра должны были пройти 31 марта и 1 апреля. Но фанатов ждал неприятный сюрприз.

«Купленные билеты действуют и на его замену, вместо заявленного спектакля будет сыгран премьерный «Сирано де Бержерак». Если такая альтернатива зрителей не устраивает, они могут сдать билеты по месту приобретения», — цитирует пресс-службу МХТ имени Чехова «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

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Судя по всему, Литвинова уехала из России к своей дочери Ульяне в Бельгию, прихватив с собой любимого пушистика — кота Мишу. Ленту в соцсетях актрисы также заполнили общие фотографии с певицей Земфирой, что привело поклонников к мысли, что девушки отправились в путешествие вместе

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