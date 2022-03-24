«Позолоти ручку»: Асмус в необычном образе шокировала поклонников

Актриса Кристина Асмус довольно часто шокирует публику внезапными преображениями. Она примеряет различные образы, от которых у поклонников перехватывает дух. Так произошло и на этот раз.

В свое соцсети Асмус разместила свежий снимок, на котором запечатлелась в образе прорицательницы.

«Позолоти ручку, да лайк поставь, яхонтовый мой», — написала артистка.

Асмус предстала с ярким макияжем и рыжеватыми волосами. Но о своем внезапном преображении больше ничего не сказала. Фанаты предполагают, что актриса изменилась для новой роли.

Напомним, недавно Асмус заговорила об изменениях в личной жизни. С юмористом Гариком Харламовым она развелась в 2020 году после восьми лет брака.

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