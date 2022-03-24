«Уже почти месяц»: Вера Брежнева призналась, что на самом деле скрылась в Италии

Ранее она упоминала Польшу, и многие посчитали, что звезда там.

Певица Вера Брежнева, которая долгие годы строила карьеру в России, скрылась не в Польше, а в Италии. Об этом звезда призналась у себя в соцсетях.

Ранее Брежнева рассказывала, что стала волонтером и регулярно посещает пункт сбора гуманитарной помощи, где помогает формировать доставку на Украину. Певица упомянула Люблин, и многие почитали, что она там и находится. Но артистка призналась, что находится в другой европейской стране.

«Уточню: я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше! А в Италии, где нахожусь уже почти месяц», — призналась певица.

Другая звезда сцены, певица Светлана Лобода, также занимается волонтерством. Изначально речь шла о том, что она находится на Мальте, но сама артистка заверила, что собирает гуманитарную помощь в Литве.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!