«Уже почти месяц»: Вера Брежнева призналась, что на самом деле скрылась в Италии

Певица Вера Брежнева, которая долгие годы строила карьеру в России, скрылась не в Польше, а в Италии. Об этом звезда призналась у себя в соцсетях.
Ранее Брежнева рассказывала, что стала волонтером и регулярно посещает пункт сбора гуманитарной помощи, где помогает формировать доставку на Украину. Певица упомянула Люблин, и многие почитали, что она там и находится. Но артистка призналась, что находится в другой европейской стране.
«Уточню: я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше! А в Италии, где нахожусь уже почти месяц», — призналась певица.
Другая звезда сцены, певица Светлана Лобода, также занимается волонтерством. Изначально речь шла о том, что она находится на Мальте, но сама артистка заверила, что собирает гуманитарную помощь в Литве.
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