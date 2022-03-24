Она звезда, заберите ее оттуда: Валя Карнавал в кроп-топе с декольте и мини-шортиках похныкала на съемках

Певица и блогер Валя Карнавал приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Девушка проходила жесткие испытания и смогла проявить себя как смелая и сильная. Но сама Валя до сих пор не может в это поверить.

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Артистка поделилась кадрами, предположительно, их Лимпопо. Карнавал в кроп-топе с декольте и мини-шортиках гримируется и хныкает, что ей некомфортно стоять. При этом она недоумевает, как ей удалось выжить.

Кстати, шоу «Звезды в Африке» предоставляет возможность знаменитостям остановить свое участие в проекте. Если испытание жесткое, а нервы и силы на пределе, им достаточно произнести «Я звезда, заберите меня отсюда», и экстрим остановят.

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