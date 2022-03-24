«Никого и ничего не боюсь»: уехавшая в США Малькова считает, что Макеева осталась без работы

Светлана Малькова с тремя детьми перебралась в США. Художница заявила, что выходит замуж за местного жителя и теперь будет жить в Сиэтле. Там она планирует открыть художественную школу.

Тем временем Анастасия Макеева, на которой женился экс-супруг Светланы Роман еще в мае прошлого года, рассказала, как многодетная мать прятала детей от отца.

«Когда мы прилетели в Любляну, они прятали детей ночью в спортзале и тащили их через лес спать на раскладушках. И если Света еще раз упомянет имя моей семьи, я все это опубликую», — высказалась Макеева в своем телеграм-канале.

Малькова тут же решила обсудить сообщение в своем канале.

«Неужели Макеева еще так и не поняла, что я ничего и никого не боюсь… Жаль, что у Макеевой работы нет, надо завалить ее работой, чтобы времени не оставалось на вот эту чушь!», — написала Малькова.

Напомним, ранее стало известно, что судебный спорт за сумму алиментов между бывшими супругами завершен. Роман Мальков будет платить по 15 700 рублей на каждого ребенка.

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