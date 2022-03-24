«Украинская жадность»: психолог Степанова припечатала Лободу за скромную гуманитарную помощь

Певица, долгое время зарабатывавшая в России, сейчас стала волонтером.

На днях певица Светлана Лобода вышла на связь и показала, что находится в Литве. Артистка отправилась в супермаркет лично, чтобы купить продукты и средства первой необходимости землякам на Украине. Она подчеркнула, что стала волонтером.

Этот жест не понравился российскому блогеру, психологу Веронике Степановой, известной своими жесткими высказываниями в адрес звезд. Она заявила, что Лобода хотела показать этим свою щедрость, но получилось ровно наоборот.

«Лобода с какой-то жалкой тележкой ходит по супермаркетам, какое-то г… складывает в тележку, как будто бы этим она поможет Украине. Лобода, ты зарабатываешь, на минуточку, сто тысяч долларов за один концерт. Твоя тележка – ну, максимум, триста долларов. Ты должна отправлять в Украину фуры гуманитарной помощи, но никак не тележку. Что это? Украинская жадность!», — оценила Степанова Лободу.

Чуть ранее Степанова прошлась по Ксении Собчак, обвинив ту в неравнодушии к Владимиру Зеленскому, а звезд, покинувших страну, назвала «крысками».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!