«Удар под дых, а то и хуже»: Регина Тодоренко высказалась о нынешних реалиях

Звезда экрана Регина Тодоренко сообщила подписчикам в Сети, что возобновила свой проект «Пятница с Региной» и уже приступила к съемкам программ. Первый выпуск она записала с юристом, с которым подняла вопросы о том, что делать в непростых реаоиях сегодняшнего дня.

В частности, ее, как и многих, волнует закрытие социальных сетей в стране. Интервью еще не вышло, но уже взволновало журналистку, хоть она и попыталась быть немногословной.

«После просмотра драфта интервью успокаиваюсь, как могу. Наши реалии, наверное, для всех — удар под дых, а то и хуже…Берегите ментальное здоровье, насколько это возможно», — написала звезда у себя в Telegram.

К слову, волноваться Тодоренко сейчас нужно как можно меньше – девушка ждет ребенка. Она готовится стать мамой во второй раз, и срок у нее уже довольно внушительный.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!