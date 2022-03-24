«Ты меня сильно ждал?»: вернувшаяся в страну Решетова заставила сына целовать ей руки

Модель во время отъезда оставляла ребенка с отцом.

Многие звезды в конце февраля покинули страну, модель и экс-избранница Тимати Анастасия Решетова тоже улетала за границу. Но накануне вернулась, хоть и не очень горела желанием.

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Первым делом по прибытии в столицу красавица поспешила к сыну, которого на время отъезда оставляла с папой Тимуром. Встреча получилась трогательная. «Ты меня сильно ждал?», — спросила Решетова мальчика.

И трехлетний малыш Ратмир показал, как сильно он ожидал возвращения мамы из Дубая. «Ручку мою целуй!», — потребовала мама и протянула сынишке руку, которую мальчик послушно поцеловал. А затем воссоединившиеся родительница и наследник отправились отдыхать.

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