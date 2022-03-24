Звезда в кадре: Наталья Рудова в тесном платье щегольнула аппетитными видами

Актриса подразнила зрителей, запечатлев себя в платье не по размеру.

Актриса Наталья Рудова регулярно радует поклонников своими фото и видео в соцсетях. На них красотка позволяет фанатам любоваться собой. Новые кадры не заставили себя ждать и впечатлили многих.

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Рудова предстала на видео в тесном черном платье на тоненьких бретельках. Наряд довольно сильно сдавил ей объем в груди, очевидно, что по размеру ей не совсем подходит, но сама актриса ничуть не смущена этим. Напротив, ей захотелось подразнить зрителей крупными планами.

В настоящее время актриса участвует в новом проекте – ее пригласили сниматься в сериале «Рынок шкур». Также Рудова недавно вернулась из Африки, где испытала себя на площадке шоу «Звезды в Африке», которое по воскресеньям выходит на ТНТ.

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