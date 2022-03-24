Неухоженная Ксения Собчак запечатлелась на селфи без бровей

Журналистка Ксения Собчак уже несколько недель пребывает в Израиле. Там звезда не перестала работать и удаленно публикует свои интервью и расследования. Также звезда не перестает слать фото и видео подписчикам. Но внешний вид Собчак при этом, по мнению многих, оставляет желать лучшего.

На новом селфи Собчак предстала без макияжа и бровей. В комментариях на теледиву обрушились с критикой, которую она, по обыкновению своему, оставила без внимания.

Ранее мы рассказывали, как звездный блогер Лена Миро прошлась по внешности Ксении Собчак. Она считает, что теледиве не до красоты, поскольку она пребывает в стрессе. Сама Собчак оправдывалась уже за это, подчеркнув, что экономит.

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