«Вечный поиск халявы»: Бородина осадила своих рекламодателей

Телеведущая возмутилась, что ее просят о бесплатной рекламе.

В связи со сложной обстановкой в мире, малый бизнес переживает не самые лучшие времена. Предприниматели стали активно обращаться к популярным блогерам и артистам за информационной поддержкой.

Некоторые знаменитости идут навстречу и рекламируют отечественных производителей в своем блоге, причем делают это совершенно бесплатно. По такому пути пошла жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

А вот Ксения Бородина выбрала противоположную стратегию. На днях российская телеведущая сказала, что у нее просят бесплатно опубликовать рекламу в соцсетях.

К таким просьбам она относится крайне негативно. Ведущая «Дом-2» советует не жалеть средств на развитие своего дела, ведь любой бизнес нуждается во вложениях.

«Понимаете, вечный поиск халявы еще не один бизнес до небес не вознес», — возмутилась телеведущая в соцсетях.

Чтобы обосновать справедливость своего отказа, Ксения Бородина посоветовала представителям бизнеса обратиться в любое рекламное агентство с той же просьбой. Телеведущая усомнилась в том, что кто-то безвозмездно развесит билборды по Москве, пишет ФАН.

Ранее ведущая «Дома-2» сама попала под шквал критики за отдых в Дубае. Туда Ксения отправилась в середине февраля и это вызвало непонимание у подписчиков. Они упрекнули знаменитость, что в такое сложное время неуместно хвастаться красивой жизнью, пишет сайт argumenti.ru.

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