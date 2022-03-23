В поисках уюта: Бородина в ультрамодных ботинках и пуховике цвета хаки отметилась на шопинге

Телеведущая решила поделиться кадрами, на которых прошлась по мебельному магазину. При этом она была в повседневном аутфите.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Уже больше 15 лет Ксения ведет шоу «Дом-2». Она с радостью дает советы участникам телестройки.

Сама телеведущая пережила два развода. В прошлом году она рассталась с Курбаном Омаровым. Теперь звезда чаще веселится с подругами и покупает все, что ей нравится. На день рождения она подарила себе еще одну квартиру в Москве.

Накануне Ксения вспомнила, как гуляла в вечерних платьях и носила модные босоножки. Она также опубликовала кадры, на которых гуляет по магазину ИКЕА, который недавно приостановил работу в России.

Тогда телеведущая отметилась в дутом пуховике цвета хаки и ультрамодных ботинках на толстой подошве. Бородина была с хвостиком и без макияжа. Она прилегла на кровать, чтобы опробовать жесткость матраса.

«И ИКЕА была жива», — написала звезда.

Поклонники отметили, что узнали бы ее даже в повседневном наряде. Многие признались, что любят именно такой шопинг, когда все можно трогать.

«Вы классная», «Обожаю естественных людей», «Какая красивая», «Мне нравится ваша обувь», «Вы культурная, даже разулись», «Красотка! Мы тоже хотим так гулять по мебельному магазину, но теперь не получится», «Вы так мило улыбаетесь», «Все лежали на кроватях там», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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