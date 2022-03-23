«Спокойно переживем их отсутствие»: Николай Валуев высказался в адрес звезд, спешно покинувших Россию

За последнее время Россию массово начали покидать представители шоу-бизнеса. Селебрити уезжают из страны на фоне происходящих в мире событий.

Правда, все они заявляют, что у них начался отпуск, либо отъезд связан с необходимостью пройти лечение за границей. Многие утверждают, что скоро вернутся.

Депутат Госдумы, спортсмен Николай Валуев заявил, что страна спокойно переживет отсутствие тех, кто решил покинуть ее пределы.

«Пусть уезжают, — цитирует «КП-Петербург» Николая Валуева. — Для тех, кто уехал навсегда, Господи, будем надеяться, что мы абсолютно спокойно переживем их отсутствие. Свято место пусто не бывает, есть такая поговорка. А расстройства от этого никто не испытывает».

Напомним, за последние дни Россию покинули Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант, Семен Слепаков, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и другие знаменитости.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.