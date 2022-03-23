«И как это повлияет на мою жизнь?»: Бородина высказалась о включении ее в список неугодных лиц

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина заявила, что подобные действия не вызывают у нее никаких эмоций.

Не так давно в Сети появился черный список звезд, которые якобы стали неугодными в России на фоне происходящих в мире событий.

Вероятно, в ответ на него чуть позже стал доступен и список селебрити, которых больше не хотят видеть на Украине.

В него попала и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Об этом она узнала от своих подписчиков.

Реакция не замедлила себя ждать. Ксения Бородина дала понять, что она совершенно индифферентно относится к подобным действиям.

«Серьезно?! Ну и как это повлияет на мою жизнь?! Я туда не летала уже давно. После того, как отдыхала в Крыму с детьми, меня и так туда не пустили бы. Но это никогда не мешало мне помогать деткам Украины. Буду помогать и дальше! Я никогда не желала зла народу. Это мне пишут гадости, а я молчу! Люди всегда могут рассчитывать на мою помощь», — высказалась Ксения Бородина.

Напомним, не так давно известный продюсер и концертный директор Табриз Шахиди заявлял, что все гуляющие по Сети списки, не более чем фейк.

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