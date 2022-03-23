«Экзерсис»: Анастасия Волочкова в облегающем тренировочном костюме предстала у станка

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, что находится в великолепной форме.

Звезде балета Анастасии Волочковой в январе этого года исполнилось 46 лет. Несмотря на приличный, по меркам балерин, возраст, Анастасия Волочкова продолжает выходить на сцену.

Она регулярно дает концерты, выступлений Анастасии Волочковой ждут ее поклонники.

Для того, чтобы продолжать их радовать, Анастасия Волочкова держит себя в форме и каждый день тренируется у станка.

В своем телеграм-канале Анастасия Волочкова поделилась видео, на котором запечатлен фрагмент ее тренировки у станка.

Анастасия Волочкова в облегающем костюме выполняет махи ногами, показывая великолепную растяжку.

«Экзерсис сегодняшнего вечера», — подписала видео Анастасия Волочкова.

Для всех, кто видел эти кадры, очевидно, что балерина находится в прекрасной форме и еще долго будет радовать поклонников своими грациозными па.

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