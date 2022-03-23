«Я не поняла, насколько буду несчастна одна»: Юля Салибекова сделала признание накануне развода

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова полна решимости развестись с мужем и отцом троих ее сыновей — Тиграном Салибековым.

Она подала иск в суд. Заседание, на котором брак пары будет расторгнут, состоится 29 марта.

В микроблоге Юлия Салибекова рассказала, о чем ей пишут поклонницы. Им кажется, что Юлия Салибекова не осознает последствий своего шага.

«Девочки, вы мне пишите, что я не поняла, насколько буду несчастна одна. Знаете, я тоже так раньше думала и очень этого боялась. И на этом крюке очень многие абьюзеры нас и держат — страхе остаться одной. Но я вам скажу, девочки, каждая из нас выбирает, как ей жить свою жизнь — страдать или радоваться жизни. И тут уже не в мужчинах дело», — уверена Юлия Салибекова.

Напомним, накануне Юлия Салибекова рассказала, что Тигран с подачи своих родителей собирается отсудить у нее квартиру, купленную для сыновей.

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