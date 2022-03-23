«Не каждому семья вообще нужна»: Лера Кудрявцева высказалась на личную тему

В ближайшую субботу гостем программы НТВ «Секрет на миллион» и ее ведущей Леры Кудрявцевой станет известный актер Александр Семчев.
Из анонсов программы очевидно, что разговор получился очень откровенным и личным. Причем искренним был не только собеседник. Своими мыслями делилась и сама Лера Кудрявцева.
Так, речь зашла о разводах. На счету Александра Семчева их два. С бывшими женами артист в плохих отношениях.
Лера Кудрявцева попыталась поддержать собеседника, сформулировав свой взгляд на семейную жизнь и причины, по которым распадаются браки.
«Конечно, семья — это обязанности не только радостные, но и бытовые. Не каждый с ними справляется. Не каждому семья вообще нужна…» — сказала Лера Кудрявцева в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.
Напомним, Лера Кудрявцева сейчас замужем в третий раз. Вместе с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, телезвезда воспитывает дочку Машу.
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