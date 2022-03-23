Похудела и стала неузнаваемой: падчерица Игоря Крутого показала фото, на котором у нее нет ни щечек, ни бюста

Виктория Крутая избавилась от лишнего веса и продемонстрировала стройную фигуру.

Падчерица Игоря Крутого — Виктория Крутая — всегда отличалась пышным телосложением. Красавица-брюнетка имела женственные формы — пышную грудь, округлые ягодицы.

Виктория Крутая своей аппетитной фигурой привлекала внимание и всячески подчеркивала свои гендерные преимущества, выбирая соответствующие наряды.

Но на снимке, которым Виктория Крутая поделилась в соцсети, она выглядит несколько иначе. Очевидно, что падчерица Игоря Крутого избавилась от нескольких килограммов. Она заметно похудела. Нет ни пышных бедер, ни груди, ни щек.

«Не было настроения ничего выкладывать последнее время… Но скучаю по вам», — призналась Викторая Крутая под фото.

Подписчики сделали Вике Крутой комплименты. Они отметили, что она стала выглядеть несколько иначе, но по-прежнему осталась эффектной девушкой. Некоторые, правда, признались, что не сразу узнали ее.

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