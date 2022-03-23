Как организовать дома место для глажки белья
Видео
Постный торт «Ягодный парадайз» от Елены Полянской
Видео

Похудела и стала неузнаваемой: падчерица Игоря Крутого показала фото, на котором у нее нет ни щечек, ни бюста

Виктория Крутая избавилась от лишнего веса и продемонстрировала стройную фигуру.

Похудела и стала неузнаваемой: падчерица Игоря Крутого показала фото, на котором у нее нет ни щечек, ни бюста
Игорь Крутой. Фото: Global Look Press

Падчерица Игоря Крутого — Виктория Крутая — всегда отличалась пышным телосложением. Красавица-брюнетка имела женственные формы — пышную грудь, округлые ягодицы.

Виктория Крутая своей аппетитной фигурой привлекала внимание и всячески подчеркивала свои гендерные преимущества, выбирая соответствующие наряды.

Но на снимке, которым Виктория Крутая поделилась в соцсети, она выглядит несколько иначе. Очевидно, что падчерица Игоря Крутого избавилась от нескольких килограммов. Она заметно похудела. Нет ни пышных бедер, ни груди, ни щек.

Падчерица Игоря Крутого Викторая заметно похудела
Падчерица Игоря Крутого Викторая заметно похудела. Фото: соцсети

«Не было настроения ничего выкладывать последнее время… Но скучаю по вам», — призналась Викторая Крутая под фото.

Подписчики сделали Вике Крутой комплименты. Они отметили, что она стала выглядеть несколько иначе, но по-прежнему осталась эффектной девушкой. Некоторые, правда, признались, что не сразу узнали ее.

Вика Крутая
Вика Крутая еще недавно выглядела так. Фото: соцсети

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Вика КрутаяВиктория Крутаядети звездИгорь Крутойпадчерицапохудение