В Германии отменили концерты группы «Любэ»

Выступление было запланировано на 12 мая.

Немецкое издание B.Z. сообщило о том, что в Берлине якобы отменили концерт российской группы «Любэ». Выступление коллектива должно было пройти 12 мая, на площадке научного сообщества Urania.

Организатор концертов — немецкая компания Evennta. Журналисты пишут, что инициаторами отмены стали именно они.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев сложившуюся ситуацию пока не прокомментировал. При этом известно, что ребята должны выступить не только в Берлине, но и в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.

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