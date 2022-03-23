«Там ощущаешь прилив сил»: Барановская назвала любимые туристические места в России

Звезда каждый год обязательно путешествует в Сибирь.

Юлия Барановская никогда не была против экзотических курортов и жарких стран, однако в ее списке обязательных путешествий всегда значились природные уголки России.

Своими местами силы она считает Байкал и горы Алтая. Здесь она бывает каждый год и не забывает захватить с собой детей.

«Байкал обладает сильной энергией, сродни мужской. Я нахожусь там в состоянии абсолютно счастливой девочки, которую подхватывают сильные мужские руки и несут все путешествие. О которой заботятся и дают возможность увидеть все, что ей хочется… И даже больше», — написала в своем телеграме Юлия Барановская.

Схожие чувства она испытывает и на Алтае, где всегда чувствует полное успокоение и отрешение от будничных дней.

«Этот регион — настоящий источник мощнейшего потенциала положительной энергии, он хранит в себе множество сакральных мест. И он безумно разный: шаг влево, шаг вправо — разные картинки, на любой вкус. Есть горы, покрытые деревьями, есть лысые, есть в снегу или покрытые мелким кустарником. Едешь по дороге, с одной стороны — поляна голубых цветов, с другой — желтых. В одних долинах дуют сильные ветра, в других — полное спокойствие», — восхитилась Барановская.

Ведущая считает, что такое природное разнообразие перезаряжает мозг и наталкивает ум на новые решения. «Там ощущаешь прилив сил», — сказала про Алтай Юлия.

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