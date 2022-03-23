Сбежавшая в Париж Рената Литвинова сорвала гастроли в Петербурге

Режиссер улетела в Париж и, видимо, не собирается возвращаться.

В связи со сложившейся мировой обстановкой режиссер Рената Литвинова улетела из России в Париж вместе со своей подругой Земфирой. У звезды в центре столицы Франции двухуровневая квартира с шикарным ремонтом.

Возвращаться Литвинова домой не планирует, несмотря на работу в театре. Режиссер уже подвела своих коллег в МХТ имени Чехова, а теперь сорвала гастроли и в Санкт-Петербурге.

В итоге петербуржцы не увидят одну из запланированных ранее постановок Ренаты. 31 марта и 1 апреля вместо заявленного ранее спектакля Ренаты Литвиновой «Звезда вашего периода» будет сыгран спектакль «Сирано де Бержерак» (режиссер Егор Перегудов), чья премьера состоялась в МХТ буквально на днях.

Сама Литвинова ситуацию никак не комментирует.

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