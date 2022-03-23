Уехала вслед за Нюшей: Клава Кока запечатлелась на песчаном побережье в Дубае

Певица устроила себе отпуск. Она встретилась с подругой и начала веселиться.

Клава Кока является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время на гастролях. В свои 25 лет артистка может похвастаться большой армией поклонников.

Она выпустила множество хитов и спела дуэтом с такими исполнителями, как Нилетто и Александр Ревва. Еще недавно блондинка делилась кадрами со съемок и хвасталась яркими образами. А вот 23 марта она оказалась за границей.

Клава решила последовать примеру Нюши, которая недавно с семьей оказалась в Дубае. Молодая исполнительница тоже выбрала этот популярный курорт. Там ее ждала подруга. Певица в топе нежного цвета покрасовалась на побережье и показала, какими видами будет любоваться.

«Всем привет! Всем доброе утро! По крайней мере, у меня доброе утро! Сегодня мне посчастливилось проснуться в тепле вот с таким видом! Очень красиво! Здесь буду какое-то время находиться», — заявила она.

А потом Кока отправилась кататься на багах по пустыне. Она не скрывает, что любит экстремальные развлечения. Певица примерила тюрбан.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну вы счастливая», «Как круто», «Уже отдыхаете! Это превосходно», «Какая вы красотка», «Я любуюсь вами», «Какая хорошенькая», «Вы отдых заслужили», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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