«Вечерами другие дела»: Влад Кадони объяснил свое исчезновение из эфиров «Дома-2»

Телеведущий Влад Кадони оправдался за то, что не ведет Лобные на реалити-шоу.

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони во время общения с подписчиками, объяснил, почему он вдруг перестал вести Лобные на проекте.

Поклонники реалити-шоу и Влада Кадони разволновались по поводу того, что перестали видеть его в вечерних эфирах.

«У меня на данный момент вечерами другие дела. Результаты этих дел я бы с радостью представил миру сейчас. Но нужно как минимум дождаться стабилизации ситуации с социальными сетями и вообще на рынке СМИ. Но не переживайте, рано или поздно я вернусь на Лобные. «Дом-2» мне дорог и люб, как и раньше», — успокоил своих поклонников Влад Кадони.

Напомним, ранее ведущий «Дома-2» Влад Кадони публично сформулировал свою позицию по поводу знаменитостей, покинувших Россию.

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