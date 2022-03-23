«Уехал прямо перед родами»: Марго Овсянникова из «Дома-2» расплакалась, говоря об отце новорожденного ребенка

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова в минувшую субботу, 19 марта, впервые стала мамой. Пол новорожденного малыша она пока не раскрывает. Держит Марго Овсянникова в секрете и папу ребенка.

Блондинка ссылается на то, что он — человек не публичный и не хочет привлекать к себе излишнего внимания. Незадолго до появления малыша на свет избранник Марго Овсянниковой сделал ей предложение.

А вот на родах поддерживать Марго он не смог, чем очень ее расстроил. В клинике Марго Овсянникова отметила свой день рождения. Папа малыша не появился и в этот момент.

Марго Овсянникова, общаясь со своей аудиторией, дала понять, что очень расстроена и обижена. Молодая мама даже расплакалась на публике.

«Был день рождения, и я изо всех сил пыталась не показывать, как мне грустно. Потому что так сложилось, что мой любимый уехал прямо перед родами. Я так мечтала, чтобы он был со мной, а он уехал», — рассказала Марго Овсянникова.

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