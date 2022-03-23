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«Мы русские, потому победим!» — говорил Суворов: интересные факты истории — в «Телеграме» Мединского

Помощник президента России регулярно делится своими знаниями на удобной интернет-площадке.

«Мы русские, потому победим!» — говорил Суворов: интересные факты истории — в «Телеграме» Мединского
Владимир Мединский. Фото: Global Look Press

Помощник президента РФ Владимир Мединский завел свой телеграм-канал: https://t.me/vr_medinskiy. На этой площадке он коротко и занимательно рассказывает об интересных фактах истории.

Мединский процитировал русского непобедимого полководца Александра Суворова: «Мы русские, потому победим!»

Читатели канала также с интересом узнали о Федоре Ушакове, блестящем дипломате и единственном боевом русском офицере, канонизированном Церковью за «христианскую жизнь, человеколюбие и спасения многая воина жизни».

«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России», — написано на слитке в руках святого Феодора на его канонической иконе.

Рассказ про Федора Ушакова Владимира Мединского можно послушать ниже.

Другими интересными ссылками Мединский поделился в своем телеграм-канале.

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