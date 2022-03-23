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«Впервые»: возлюбленная Влада Соколовского показала снимок с прогулки певца с сыном

Сын у певца родился в феврале.

«Впервые»: возлюбленная Влада Соколовского показала снимок с прогулки певца с сыном
Влад Соколовский и Ангелина Суркова. Фото: Global Look Press

30-летний Влад Соколовский и 22-летняя Ангелина Суркова стали родителями прекрасного мальчика в феврале этого года. Малыша называли Дэвидом.

Модель показала, как они вместе гуляют с ребенком в парке. Картина, конечно, очень милая.

«Мы выбрались всем семейством погулять. На закате. В парке сегодня впервые были. У дома гуляем, но в парк еще не выбирались», — записала Ангелина в соцсетях.

Как Влад Соколовский катает сына в коляске. Фото: соцсети
Влад Соколовский катает сына в коляске. Фото: соцсети

Модель также опубликовала фото, как Влад катает сына в коляске.

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