Ольгу Бузову потроллили после блокировки многомиллионного аккаунта

Музыкант, с которым поющая телеведущая Ольга Бузова записывает новый трек, отпустил шутку в ее адрес.

Ольга Бузова сейчас развивает новые для нее площадки в соцсетях. Она активно ведет свой телеграм-канал и страницу «Вконтакте».

В телеграм-аккаунте Ольга Бузова поделилась видео, которое сделала на студии. Сейчас Ольга Бузова вместе с рэпером ST, который написал для теледивы несколько хитов, работает над новым треком.

Именно он отпустил шутку по поводу недавней блокировки многомиллионного аккаунта экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Когда она поинтересовалась у рэпера ST, подписался ли он на ее телеграм-канал, тот ответил, что пока не успел.

«Нет! Я в другой Сети за тобой слежу. Извини, на больное!» — рассмеялся ST.

Ольга Бузова расхохоталась над удачной шуткой и даже бровью не повела. Судя по всему, звезда старается держать лицо после того, как был заблокирован ее аккаунт, на который были подписаны 23 миллиона человек. В «Телеграм» на Ольгу Бузову подписались пока 800 тысяч.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.