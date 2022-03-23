Ольгу Бузову потроллили после блокировки многомиллионного аккаунта

Ольга Бузова сейчас развивает новые для нее площадки в соцсетях. Она активно ведет свой телеграм-канал и страницу «Вконтакте».
В телеграм-аккаунте Ольга Бузова поделилась видео, которое сделала на студии. Сейчас Ольга Бузова вместе с рэпером ST, который написал для теледивы несколько хитов, работает над новым треком.
Именно он отпустил шутку по поводу недавней блокировки многомиллионного аккаунта экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Когда она поинтересовалась у рэпера ST, подписался ли он на ее телеграм-канал, тот ответил, что пока не успел.
«Нет! Я в другой Сети за тобой слежу. Извини, на больное!» — рассмеялся ST.
Ольга Бузова расхохоталась над удачной шуткой и даже бровью не повела. Судя по всему, звезда старается держать лицо после того, как был заблокирован ее аккаунт, на который были подписаны 23 миллиона человек. В «Телеграм» на Ольгу Бузову подписались пока 800 тысяч.
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