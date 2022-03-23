«Мне жалко людей, которые это обсуждают»: Соседов назвал «дурдомом» сплетни об отъезде Пугачевой с детьми в Израиль

Сергей Соседов в интервью с сайтом Teleprogramma.pro высказался об отъезде Аллы Пугачевой за границу. Ранее Примадонна сама вышла на связь с поклонниками, чтобы опровергнуть слухи об эмиграции. Артистка подтвердила, что действительно уехала за границу, но куда именно, говорить не стала. Тем временем, отъезд Примадонны многие окрестили бегством. Также в СМИ писали о том, что певица сняла в аренду шикарную трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария.

Позже на связь с прессой вышел Андрей Данилко, который дал понять, что ему удалось лично поговорить с шоуменом Максимом Галкиным. Украинский певец признался, что Алла Борисовна с мужем и детьми уехала в Израиль.

Ну а Сергей Соседов заявил, что все эти истории с отъездом Пугачевой за границу его мало волнуют. Как выразился музыкальный критик, он не желает участвовать в этом «дурдоме» с обсуждением сплетен и домыслов.

«Мне жалко людей, которые это обсуждают. Это дурдом все. Какая-то большая психиатрическая больница. Я не реагирую, что пишут в соцсетях. Не хочу быть частью этого дурдома», — отметил Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro.

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