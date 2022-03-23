«Мужа только зря взяла»: Нюша в платье цвета спелого мандарина вышла в свет в Дубае

Нюша в компании мужа Игоря Сивова отметилась в свете в Дубае. Звезда посетила вечеринку Goldfingr, покорив публику своим роскошным внешним видом и платьем оттенка спелого мандарина.

«Мужа только зря взяла», «Да, с Егором Кридом лучше смотрелась», «Ничего, походит наша девочка и вернется к Егору», «При чем тут Егор? Она его давно забыла!» — неожиданно развернулись баталии в Сети, когда Нюша поделилась кадрами с мероприятия в Интернете.

Отметим, что Нюша и Игорь Сивов недавно вновь перебрались в Арабские Эмираты вместе с детьми. Артистка уточнила, что это временно, сославшись на работу супруга за рубежом.

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