«Уехала бы она на Камчатку, и что?»: Соседов назвал разговоры об отъезде Пугачевой «отрыжкой отрыгиваемого»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не читает мнения людей в соцсетях об отъезде певицы Аллы Пугачевой за рубеж.

«Уехала бы она на Камчатку, и что? А что бы подумали москвичи, если бы увидели ее в Петропавловске-Камчатском? Это как отрыжка отрыгиваемого. Это обсуждается в Сети. Ну пусть обсуждается. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Этот ненавидит, этот превозносит». Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, Алла Пугачева в Израиле лечится и отдыхает. «В замке она или в Израиле на обследовании. Что меняется? Это не меняет решительно ничего. Мне жалко людей, которые это обсуждают. Это дурдом все. Какая-то большая психиатрическая больница. Я не реагирую, что пишут в соцсетях. Не хочу быть частью этого дурдома», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, что Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. При этом она отмечала, что речи о ее эмиграции не идет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.