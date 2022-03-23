Тимати попал в список запрещенных российских артистов в Латвии

Тимати после концерта на Красной площади в честь присоединения Крыма к России попал в «черный список» артистов, которым правительство Латвии планирует запретить въезд в страну. Об этом сообщил министр культуры прибалтийского государства Наурис Пунтулис.
«Я живу в лучшей в мире стране. Богатой духовно, сильной физически. Уверен и экономический рост подтянется, сейчас самое время внутреннего продукта, будем работать», — сказал Тимати в праздничный день.
Кроме Тимати список запрещенных артистов в Латвии пополнили Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Дмитрий Певцов, Стас Михайлов, Владимир Машков, Никита Михалков и другие. Всего в нем 20 фамилий.
Ранее стало известно, что Светлану Лободу убрали из списка неугодных артистов на Украине.
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