Тимати попал в список запрещенных российских артистов в Латвии

Власти страны не хотят, чтобы рэпер въезжал к ним на территорию.

Тимати после концерта на Красной площади в честь присоединения Крыма к России попал в «черный список» артистов, которым правительство Латвии планирует запретить въезд в страну. Об этом сообщил министр культуры прибалтийского государства Наурис Пунтулис.

больше по теме Тимати намерен заменить «Макдоналдс» своей сетью и подал заявку на грант мэра Рэпер при этом решил принципиально изменить подход к производству гамбургеров.

«Я живу в лучшей в мире стране. Богатой духовно, сильной физически. Уверен и экономический рост подтянется, сейчас самое время внутреннего продукта, будем работать», — сказал Тимати в праздничный день.

Кроме Тимати список запрещенных артистов в Латвии пополнили Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Дмитрий Певцов, Стас Михайлов, Владимир Машков, Никита Михалков и другие. Всего в нем 20 фамилий.

Ранее стало известно, что Светлану Лободу убрали из списка неугодных артистов на Украине.

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