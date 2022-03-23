«Отъехавшая звезда не может сделать общую погоду»: Песков – о сбежавших за границу селебрити

Как отметил пресс-секретарь президента, наша страна «богата на таланты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что звезды, которые уехали из страны, не оказывают определяющего влияния на общественное мнение.

«Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать общую погоду. Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать». Дмитрий Песков

Как добавил Дмитрий Песков, люди искусства должны сосредоточиться на своих прямых обязанностях – нести искусство людям. Это, как он думает, лучшее, что они могут сделать «в нелегкий момент истории».

Также он заметил, что пока президент страны Владимир Путин с деятелями культуры встречаться не планирует, сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, что Россию за последнее время покинули сразу несколько звезд. Среди них оказались Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант, Ксения Собчак, Семен Слепаков, Чулпан Хаматова и некоторые другие.

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