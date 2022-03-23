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«Отъехавшая звезда не может сделать общую погоду»: Песков – о сбежавших за границу селебрити

Как отметил пресс-секретарь президента, наша страна «богата на таланты».

«Отъехавшая звезда не может сделать общую погоду»: Песков – о сбежавших за границу селебрити
Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что звезды, которые уехали из страны, не оказывают определяющего влияния на общественное мнение.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press

«Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать общую погоду. Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать».

Дмитрий Песков

Как добавил Дмитрий Песков, люди искусства должны сосредоточиться на своих прямых обязанностях – нести искусство людям. Это, как он думает, лучшее, что они могут сделать «в нелегкий момент истории».

Также он заметил, что пока президент страны Владимир Путин с деятелями культуры встречаться не планирует, сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, что Россию за последнее время покинули сразу несколько звезд. Среди них оказались Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант, Ксения Собчак, Семен Слепаков, Чулпан Хаматова и некоторые другие.

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Алла ПугачеваДмитрий ПесковМаксим ГалкинСемен СлепаковЧулпан Хаматова