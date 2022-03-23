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«Мы над этим вопросом работаем»: Плющенко — о фигуристах, которые могли бы выступить с ним в ДНР

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, у него есть огромное желание осуществить свой план.

«Мы над этим вопросом работаем»: Плющенко — о фигуристах, которые могли бы выступить с ним в ДНР
Евгений Плющенко. Фото: Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что у него есть огромное желание выступить перед зрителями с программой в ДНР.

Евгений Плющенко
Евгений Плющенко. Фото: Global Look Press

«У меня такое желание есть. Что касается тех фигуристов, которые бы могли выступить вместе со мной, то мы сейчас над этим вопросом работаем».

Евгений Плющенко

Напомним, что сложность выступления в ДНР состоит в отсутствии качественного искусственного льда. Привезти его в ДНР — недешевое удовольствие.

Впрочем, некоторые звезды фигурного катания отмечали, что нет ничего невозможного. Сейчас, судя по всему, формируются списки участников будущего выступления.

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