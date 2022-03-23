«Мы над этим вопросом работаем»: Плющенко — о фигуристах, которые могли бы выступить с ним в ДНР

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, у него есть огромное желание осуществить свой план.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что у него есть огромное желание выступить перед зрителями с программой в ДНР.

«У меня такое желание есть. Что касается тех фигуристов, которые бы могли выступить вместе со мной, то мы сейчас над этим вопросом работаем». Евгений Плющенко

Напомним, что сложность выступления в ДНР состоит в отсутствии качественного искусственного льда. Привезти его в ДНР — недешевое удовольствие.

Впрочем, некоторые звезды фигурного катания отмечали, что нет ничего невозможного. Сейчас, судя по всему, формируются списки участников будущего выступления.

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