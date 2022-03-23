Как организовать дома место для глажки белья
Видео
Постный торт «Ягодный парадайз» от Елены Полянской
Видео

Тимати намерен заменить «Макдоналдс» своей сетью и подал заявку на грант мэра

Рэпер при этом решил принципиально изменить подход к производству гамбургеров.

Тимати намерен заменить «Макдоналдс» своей сетью и подал заявку на грант мэра
Тимати. Фото: Global Look Press

Тимати сделал серьезную заявку в программе импортазамещения на территории России. Рэпер подал заявку на грант мэра Москвы Сергея Собянина для развития сети фастфудов.

Бургер. Фото: Global Look Press

Музыкант сделал ставку на качество своего продукта при сохранении низкой стоимости гамбургеров, сообщает «Вечерняя Москва».

«Макдоналдс» отличался тем, что предлагал еду за относительно невысокую цену при промышленном производстве. Тимати заявил, что будет делать крафтовую еду (ручной работы) при тех же деньгах.

Отметим, что Тимати уже имеет сеть фастфудов в России, но при финансовой поддержке государства надеется расширить и улучшить работу своих ресторанов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Макдоналдсновости goоgleпоследние новостиСергей СобянинТиматиТимати последние новости