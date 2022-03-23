«Вот это мамасита»: пополневшая Лопырева в алом мини-платье засветила прелести фигуры в ресторане

Виктория Лопырева уже давно живет на две страны. Ей нравится заниматься организацией разных мероприятий, включая фестивали. Победительница конкурсов красоты и обладательница титула «Мисс Россия» регулярно выходит в свет в Дубае.

Она также посещает кинофестивали и не пропускает громких премьер. Каждый раз молодая мама старается выделиться. Она любит яркие образы.

Недавно Виктория призналась, что поправилась. Однако это не мешает ей женственно выглядеть. 22 марта она отправилась на светский ужин Damiani в Дубае.

Для посещения ресторана блондинка облачилась в алое мини-платье без бретелек и босоножки с прозрачными вставками. Она подчеркнула свои загорелые ноги. При этом Лопырева блеснула своими прелестями на публике, очаровав мужчин.

Также светская львица была поражена тому, что ее подруга тоже пришла в маленьком алом платье. Они посмеялись над этой конфузной ситуацией.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто роскошные», «Круто выглядите», «Вот это мамасита», «Шикарная», «Просто слов нет», «Ноги идеальные», «Поправилась и похорошела», «А как мне нравится алый на вас», «Это бесподобно», «Мужчины глаз не сводят», «Красотка какая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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