Именную звезду Ани Лорак убрали с Театральной площади в ее родных Черновцах

Именную звезду украинской певицы Ани Лорак выкорчевали в ее родном городе Черновцы. Такое решение приняли в Черновицкой мэрии.

Как отмечают местные чиновники, город не могут представлять артисты, которые, как они считают, «встали на сторону России», пишут украинские СМИ.

Отметим, что Ани Лорак пока никак не комментировала события на Украине. Она удалила свой аккаунт из популярной сети, которую недавно заблокировали в России. В связи с этим ее по каким-то причинам сразу же записали в предатели родины.

Напомним, что Ани Лорак родилась в 1978 году на Украине в Черновицкой области. Она — народная артистка Украины. С 2014 года исполнительница активно выступает в России. Звезда дружна с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

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