Кейт Миддлтон в винтажном кораллово-бирюзовом сарафане с юбкой ниже колен сыграла на барабанах

Невестка Елизаветы II насладилась безудержным весельем в компании своего мужа принца Уильяма. Судя по свежим снимкам, герцогиня Кембриджская пребывала в прекрасном расположении духа. Кейт Миддлтон в компании сына принцессы Дианы продолжает свой тур по Карибским странам.

Так, на четвертый день своего путешествия чета оказалась на Ямайке, где Кейт Миддлтон продемонстрировала свой музыкальный талант. Также многодетная мама, а у герцогини Кембриджской трое детей, щегольнула ярким винтажным аутфитом.

Кейт Миддлтон примерила цветастый сарафан в стиле 50-х с юбкой солнце ниже колен. Акцент жена принца Уильяма сделала на тонкой талии. Изюминкой лука стали бежевые замшевые туфли-лодочки на небольшом каблучке. Основными оттенками образа стали коралловый и бирюзовый цвета.

Стилисты оставили распущенными волосы герцогини, а минимальный макияж подчеркнул ее природную красоту. Многодетная мама явно наслаждалась пребыванием на Ямайке: искренняя лучезарная улыбка не сходила с ее лица.

Сначала супруги встретились с членами олимпийской сборной по бобслею, которая в этом году участвовала в Играх в Пекине, а после в Тренч-Тауне герцоги Кембриджские побывали в музыкальном музее. Кейт Миддлтон настолько прониклась атмосферой на родине регги, что сама сыграла на барабанах.

больше по теме Кейт Миддлтон блеснула в люксовом пальто Catherine Walker за 340 тысяч рублей Как оказалось, герцогиня Кембриджская приехала на деловую встречу с кронпринцессой Дании Мэри в Копенгаген.

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