«Моя гордость — обувная гардеробная»: Семенович вытащила свои богатые «закрома» на публику

Анна Семенович в своем телеграм-канале решила похвастаться своей обувью, которой у певицы немало. Звезда провела рум-тур в своей кладовой и показала любимые модные туфли, сапожки и ботиночки.
«Моя гордость — обувная гардеробная!» — торжественно сказала Семенович, демонстрируя свои «закрома».
Экземпляров действительно оказалось немало. Анна продемонстрировала новые сапожки из замши на низком каблучке марки Isabel Marant и мюли Valentino, которые она купила в ЦУМе.
«Я после спорта не могу носить обувь на высоком каблуке, ноги как-то так устроены, что болят», — прокомментировала артистка.
Модели на высокой толстой подошве, которых в коллекции Семенович оказалось немало, она носит исключительно на сцене.
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