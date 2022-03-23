«Надо!»: одинокая Наталья Рудова взмолилась о мужике

В свои 38 лет актриса все еще не замужем.

Актрисе Наталье Рудовой через два года исполнится 40 лет, при этом звезда ни разу не была замужем и детей не имеет.

В социальных сетях знаменитости можно увидеть множество кадров, как артистка работает, веселится с подругами и занимается фитнесом, а вот свиданий и простых будней с любимым в них не найти.

Судя по последнему посланию в телеграм-канале Натальи, она устала хранить в себе боль от одиночества и просто взмолилась, рассмотрев себя красивую после укладки.

«А можно мужика?» — сказала Рудова.

Отметим, что сейчас актрису показывают на ТНТ в шоу «Звезды в Африке», где знаменитые мужчины и женщины живут под одной крышей. В условиях замкнутого пространства редкий одинокий человек не увлекается тем, кто рядом. Однако Рудова в кадре увлечена только одним — самой игрой.

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