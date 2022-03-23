«Женечка, моя любимая»: что писала мама ныне покойной Евгении Брик на ее сорокалетие

У актрисы осталась единственная дочка Зоя. Именно она стала утешением для бабушки Галины Хиривской.

Евгения Брик скончалась 10 февраля, ей было всего 40 лет. Это известие стало полной неожиданностью не только для именитых коллег прославленной актрисы, но и для ее поклонников. И все потому что жена Валерия Тодоровского долгое время скрывала от прессы и окружающих свой тяжелый недуг.

Только после смерти актрисы в СМИ стали писать о том, что Брик боролась с онкологическим заболеванием. У Евгении осталась единственная дочка Зоя. Вместе с отцом девочка живет в Штатах. Поддерживает внучку в этой трагедии ее бабушка Галина Хиривская.

А ведь всего полгода назад в своем микроблоге мама Евгении Брик поздравляла красавицу-дочку с днем рождения, отмечая, что в свои 40 лет именинница выглядит молоденькой девушкой. А сегодня все эти слова и снимки, которыми делилась бабушка Зои, стали воспоминанием о покойной актрисе.

Евгения всегда была жизнерадостной, это чувствовалось и по ее ролям в кино. Актриса гордилась своей дочкой Зоей, которая пошла по стопам родителей и с малых лет снималась в популярных проектах. Дочке режиссера Валерия Тодоровского многие пророчат большое будущее.

От своих звездных родителей девочка унаследовала все самое лучшее: миловидную ангелоподобную внешность, большие доверчивые карие глаза с пушистыми ресничками, маленький упрямый подбородок и очаровательную улыбку. Да и камера любит Зою. Только теперь с уходом мамы девочке будет непросто.

Безусловно, смерть Евгении тяжело переживает и ее мама. А вот, что Галина писала чуть больше шести месяцев назад, поздравляя в сентябре свою дочь с сорокалетием.

«Женечка, моя любимая! Как говорил наш любимый Афоня: «Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь!». Вот это точно про тебя… Будь здорова и счастлива всегда!» — всего полгода назад писала своей дочери в честь юбилея Галина Хиривская.

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