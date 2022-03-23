«А будут маски? Или нам так ходить?»: Бузова записала обращение к создателю «Телеграма»

С момента блокировки известной западной социальной сети в России не утихают разговоры о внешнем виде отечественных звезд, которым пришлось показать себя во всей красе в «Телеграме».

Не секрет, что селебрити были очень увлечены специальными масками, да настолько, что их настоящие лица многие пользователи уже подзабыли. В «кружочках» «Телеграма» никакой обработки нет.

Ольга Бузова не стала молчать и обратилась к создателю канала Павлу Дурову на своей площадке с насущной проблемой.

«У меня вопрос к Павлу Дурову. Скажите, пожалуйста, Павел уважаемый, а будут маски в «Телеграме» или нет? Или мы все вот такие будем в «кружочках»?» — спросила Бузова.

К слову, ранее звезда заявляла, что не стесняется показываться перед людьми без фильтров — дескать, и так красивая.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.