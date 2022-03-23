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Стас Пьеха рассказал, как его знаменитая бабушка чувствует себя на самом деле

Певец прокомментировал слухи о ссоре со знаменитой родственницей.

Стас Пьеха рассказал, как его знаменитая бабушка чувствует себя на самом деле
Эдита Пьеха. Фото: Global Look Press

84-летняя певица Эдита Пьеха практически не дает концерты в силу своего преклонного возраста. При этом в СМИ стали появляться слухи о том, что артистка якобы сейчас не общается со своим звездным внуком Стасом Пьехой.

«Я с бабушкой общался последний раз не позднее чем три дня назад. Мы поговорили обо всем понемногу — о наших эмоциях, переживаниях, чувствах. Меня порадовал ее оптимизм. Мы действительно общаемся не так часто, как хотелось бы — уж точно не ежедневно. Но ни морально, ни физически, ни финансово никто Эдиту не забросил», — заявил певец Teleprogramma.pro.

Певец подчеркнул, что если кто-то распространяет подобные слухи, то делают это с целью опорочить его или привлечь внимание к грязным инфоповодам.

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