«Все одинаково одеты»: Кристина Орбакайте назвала инкубатором американский класс своей дочери

Как отметила певица, у всех детей в школе всклоченная голова.

Певица и актриса Кристина Орбакайте заявила, что в американском классе у ее девятилетней дочери Клавы появилась странная тенденция — все девочки одинаковые. Они приходят в школу с распущенными волосами одной длины, прямым пробором.

«Все одинаково одеты: кеды, легинсы, худи, куртки, рюкзаки. Да еще и маски теперь. Просто инкубатор. И у всех за день в школе всклокоченная голова. Я уже положила Клаве массажную щетку в рюкзак: «Хоть причесывайся там, если с распущенными волосами идешь, чтобы они у тебя были аккуратными». Кристина Орбакайте

Как отметила Кристина Орбакайте, иногда по утрам она заплетает волосы Клаве или делает «высокий хвост». Она так идет в американскую школу, но возвращается неизменно с распущенными волосами и с резинкой на руке, сообщает goodhouse.ru.

Напомним, что Кристина Орбакайте живет большую часть года в США. Американскую школу посещает и ее дочка Клава от бизнесмена Михаила Земцова.

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