Стас Пьеха признался, что его сын занимается с детским нейропсихологом

Восьмилетний сын Стаса Пьехи Петя живет со своей мамой за городом — моделью Наталией Горчаковой. Певец развелся с девушкой, однако своему ребенку помогает и часто с ним видится.

В интервью нашим журналистам Пьеха рассказал, что мальчик учится в обычной школе. Однако помимо уроков у него еще много ежедневных занятий.

«Это и рисование, и плавание, и работа с логопедом, с детским нейропсихологом», — заявил певец Teleprogramma.pro.

Стас много раз говорил, что старается обеспечить ребенка всем необходимым и уделять ему больше времени.

«На сына никаких надежд не возлагаю, он сам найдет дорогу, выберет то, чем ему заниматься. Я не буду препятствовать и навязывать, а помогу реализовать то, чего он хочет», — отмечает он.

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