«Вы душите и убиваете русскую культуру»: Жанна Агалакова из Франции раскритиковала европейцев

Бывший корреспондент Первого канала отметила, что ей больно видеть, как на Западе вымарывают слово «русский».

Бывший корреспондент Первого канала Жанна Агалакова, которая уехала жить во Францию, выступила с речью в организации «Репортеры без границ».

Как отметила Жанна Агалакова, она хочет выступить перед собравшимися, как гражданин и как журналист. По ее мнению, Запад обложил Россию «ковровыми санкциями».

«Запад тоже несет ответственность. Мне больно видеть, как на Западе вымарывают слово «русский». Вы душите и убиваете русскую культуру». Жанна Агалакова

Напомним, что Жанна Агалакова проработала на Первом канале 20 лет. Долгие годы была спецкором в Париже, за что заслужила среди журналисткой братии прозвище «Жанка-парижанка».

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