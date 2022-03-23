«Вы душите и убиваете русскую культуру»: Жанна Агалакова из Франции раскритиковала европейцев

Бывший корреспондент Первого канала Жанна Агалакова, которая уехала жить во Францию, выступила с речью в организации «Репортеры без границ».
Как отметила Жанна Агалакова, она хочет выступить перед собравшимися, как гражданин и как журналист. По ее мнению, Запад обложил Россию «ковровыми санкциями».
«Запад тоже несет ответственность. Мне больно видеть, как на Западе вымарывают слово «русский». Вы душите и убиваете русскую культуру».
Напомним, что Жанна Агалакова проработала на Первом канале 20 лет. Долгие годы была спецкором в Париже, за что заслужила среди журналисткой братии прозвище «Жанка-парижанка».
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