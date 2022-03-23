Овал лица расплылся! Как бы выглядела постаревшая Хюррем в исполнении Мерьем Узерли

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» сыграла только молодую Хюррем султан. В четвертом сезоне на роль возрастной султанши взяли Вахиде Гердюм.

В случае с Мерьем Узерли продюсеры, можно сказать, сэкономили на гриме. В четвертом сезоне турецкого сериала «Великолепный век» роль возрастной Хюррем султан получила Вахиде Гердюм. Если другие актеры: Пелин Карахан, Халит Эргенч, Нур Феттахоглу и Селен Озтюрк часами просиживали в кресле гримеров, чтобы «состариться» для своих ролей, то Мерьем успела покинуть проект еще до того, как ее персонаж стал «возрастным».

Ну а сайт Teleprogramma.pro узнал, как бы выглядела постаревшая Хюррем султан на экране в исполнении Мерьем Узерли. На первом фото актриса запечатлена в своем возрасте, сейчас ей 38 лет, а на втором — уже после ретуши.

Все лицо актрисы покрылось паутинкой мелких мимических морщинок. Зато волосы остались такими же рыжими, ни капли седины. После ретуши кадры овал лица Мерьем чуть расплылся, а кожа потеряла свою упругость. Но при всем при этом, постаревшая Хюррем султан в исполнении Мерьем Узерли была хороша собой. Ее взгляд не утратил озорства, а внешность — миловидности и статности.

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