«Актеры всегда нищие»: Гоша Куценко пожаловался многомиллионный долг

При этом он является одним из востребованных звезд современности.

Актер Гоша Куценко – один из самых востребованных актеров современности. По данным СМИ, его гонорар за одну смену составляет 300 тысяч рублей. Тем не менее, он погряз в долгах.

Все дело в том, что в 2006-м году он спродюсировал комедию «Дикари». Артист взял деньги в долг и даже заложил свой загородный особняк. Но фильм не окупился и принес огромные убытки.

«Я вам скажу так, актеры всегда нищие. Сколько бы ты ни зарабатывал, всегда найдутся долги, которые ты должен отдать», — цитирует Куценко «Пятый канал».

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Теперь на Куценко висит огромный долг в 24 миллиона рублей. Все гонорары актера уходят на его оплату.

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