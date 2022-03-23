«Музыкальный котенок»: Николаев показал милейшего домашнего любимца

Несколько месяцев назад в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой произошло радостное событие. Артисты завели породистого котенка, в котором души не чают. Особенно рада новому члену семьи шестилетняя дочь музыкантов Вероника.

К слову, котенок тоже любит музыку. В своем телеграм-канале Николаев показал снимок, на котором запечатлел домашнего любимца, сидящим на фортепиано.

«Наш музыкальный котенок Тесла, он же Тесик», — написал Николаев.

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе более десяти лет. Пара воспитывает дочь Веронику. А недавно молодая жена музыканта получила диплом ГИТИСа и стала профессиональной актрисой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.