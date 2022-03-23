«О «матери» с низкой социальной ответственностью»: Макеева дала звонкую пощечину Мальковой

На днях бывшая жена Романа Малькова, который в прошлом году женился на актрисе Анастасии Макеевой, перебралась из Словении в США. В своем YouTube-канале Светлана Малькова рассказала о тонкостях переезда, но затем видео удалила.

Актриса и бизнесмен считают, что художница незаконно увезла троих детей за океан, лишив их тем самым вида на жительство в Европе. Кроме того, они подозревают, что Светлана злоупотребляет алкогольными напитками.

«Немного правды о «матери» с низкой социальной ответственностью и врожденной ложью, что морочила людям голову год и стригла с них деньги на свои путешествия, прикрываясь детьми», — подписала видео Макеева.

Напомним, ранее стало известно, что бывшие супруги Мальковы поставили точку в споре за алименты. Суд решил, что Роман Мальков будет выплачивать по 15 700 рублей на каждого ребенка.

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